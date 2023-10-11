Обзор иноСМИ: просчет разведки Израиля и внешнеполитическая головоломка Байдена

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«НАТО разрывается из-за помощи Израилю и Украине»

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Страны НАТО «разрываются» из-за необходимости оказать поддержку и Украине, и Израилю, пишет Politico. Альянс 11 октября проведет встречу министров обороны, планировалась, что главной темой переговоров станет отправка нового оружия Украине, но из-за войны Израиля и ХАМАС планы изменились.

Глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко признал, что на Украине есть опасения по поводу того, сможет ли Запад сосредоточиться на украинском кризисе, одновременно помогая Израилю. В Белом доме заверяют, что у США хватит денег на всех, но внутри страны все громче звучат голоса скептиков. Сенатор-республиканец Джош Хоули заявил, что Израиль сталкивается с экзистенциальной угрозой, поэтому деньги, предназначенные для Украины, необходимо срочно перенаправить в Израиль.

В Израиле объяснили, почему стала возможной атака ХАМАС

Израильские военные и шпионские службы считаются одними из лучших в мире, но 7 октября оперативные и разведывательные провалы привели к крупнейшему нападению на Израиль за полвека, пишет The New York Times. Четыре высокопоставленных сотрудника службы безопасности Израиля рассказали газете, что внезапная атака ХАМАС удалась из-за серии просчетов в системе безопасности - как со стороны спецслужб, так и военных.

Источники NYT назвали в числе этих просчетов потерю разведкой контроля над ключевыми каналами связи, используемыми ХАМАС, чрезмерную зависимость от оборудования для наблюдения за границами (в ХАМАС смогли его отключить), решение сосредоточить командиров на одной пограничной базе (она в итоге была захвачена) и веру в заверения лидеров ХАМАС в телефонных разговорах, что они не готовят атаку. Собеседники издания рассказали, что Израиль слишком сильно полагался на дистанционно управляемые камеры, датчики и пулеметы, установленные на границе. Из-за этого там сократили количество военных, а когда ХАМАС удалось вывести дистанционные системы из строя, граница оказалась фактически беззащитной.

«ВСУ не могут продвигаться»

Немецкий телеканал Bild рассказал, что российские силы контролируют местность в зоне украинского конфликта, поэтому ВСУ «не могут свободно передвигаться без потерь». Канал отмечает, что ВС РФ рассекречивают позиции украинских сил с помощью дронов, а затем наносят по ВСУ мощные удары артиллерией и минометами.

Также Bild назвал огромной проблемой ВСУ все уменьшающееся количество солдат, способных идти в бой. По версии канала, вероятно, Киев не использует все свои ресурсы, готовясь к большому наступлению, но, возможно, что ВСУ просто исчерпали свои возможности.

«Байден не хочет втягивать США в войну в Израиле»

Президент США Джо Байден, поддерживающий Израиль вот уже полвека, столкнулся с внешнеполитической головоломкой после разрушительных атак ХАМАС: как поддержать Израиль, ближайшего союзника США на Ближнем Востоке, не втягивая Америку в опасный региональный конфликт, пишет The Wall Street Journal.

Байден гневно осудил нападения в Израиле как «чистое, неподдельное зло» и подтвердил решимость США поддержать страну, но ему приходится «идти по тонкой грани», чтобы не спровоцировать еще большую эскалацию. WSJ отмечает, что президент уже находится в похожей ситуации по украинскому кризису, стремясь не допустить прямого столкновения с Россией.

Зеленский рассказал о планах по второму сроку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет баллотироваться на второй срок, если боевые действия в стране закончатся. Об этом сообщает Digi24.