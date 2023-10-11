Мужчина на глазах у многочисленных свидетелей нырнул в бассейн глубиной 21 метр, который был построен на месте разрушенных в 2001 году башен Всемирного торгового центра. Видеозапись происшествия привела «Комсомольская правда».

На кадрах, опубликованных изданием, мужчина медленно идет по воде бассейна, затем ложится на край 21-метровой ямы и соскальзывает вниз.

По информации NBC News, нарушителю 33 года. После падения он травмировал ногу и спину. Однако его жизни ничего не угрожает.

При этом очевидцы описали ныряльщика как «очевидно эмоционально неуравновешенного человека».

«Позже у монумента были замечены охранники, которые установили цепи вокруг бассейна, чтобы помешать кому-либо прыгать в него», - отмечается в статье.

11 сентября 2001 года боевиками-смертниками террористической организации «Аль-Каида», запрещенной на территории России, в США были захвачены четыре пассажирских самолета. Они направили два из них на башни Всемирного торгового центра, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.