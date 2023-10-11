«Вас все обокрали и предали коррумпированные глобалисты, Вашингтон, люди с Уолл-стрит, эти комбинации Вашингтона, Уолл-стрит, они худшие из всех. И это никогда не было хуже, чем сейчас при жулике Джо Байдене и, честно говоря, его боссе Бараке Хусейне Обаме. Я думаю, это его босс», — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире.