Каракас назвал агрессивной политику США в отношении Венесуэлы
Агрессивная стратегия и санкции, которые применяют США в отношении Венесуэлы негативно влияют на права венесуэльского народа. Об этом во вторник заявил на заседании Совета по правам человека (СПЧ) ООН министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
"Венесуэла стала объектом стратегии по смене режима, проводимой правительством США и международными ультраправыми силами, которая включает в себя постоянную агрессию, негативно отражающуюся на правах нашего народа", - указал глава МИД в выступлении на СПЧ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. Он сообщил, что в отношении Венесуэлы были осуществлены "попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, коммунальных службах, насилие, терроризм и незаконные ограничительные меры".
"Мы отрицаем любое вмешательство, нарушающее соблюдение суверенитета самоопределения, территориальную целостность и вмешательство во внутренние дела", - подчеркнул министр.