Каракас назвал агрессивной политику США в отношении Венесуэлы

"Венесуэла стала объектом стратегии по смене режима, проводимой правительством США и международными ультраправыми силами, которая включает в себя постоянную агрессию, негативно отражающуюся на правах нашего народа", - указал глава МИД в выступлении на СПЧ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. Он сообщил, что в отношении Венесуэлы были осуществлены "попытки государственного переворота, убийства президента, саботаж в нефтяной промышленности, коммунальных службах, насилие, терроризм и незаконные ограничительные меры".