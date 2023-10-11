Сенатор Шошоакэ потребовала от Зеленского возвращения "румынских территорий"

Румынский сенатор Диана Шошоакэ прокричала украинскому президенту Владимиру Зеленскому требование уважать румынское меньшинство на Украине и «вернуть территории», соответствующее видео она разместила в соцсети. Свое требование сенатор озвучила в парламенте, когда мимо нее проходили делегации Румынии и Украины во главе с ее президентом.

© President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Господин президент, хотите поговорить с румынским сенатором про румынское меньшинство Украины? Посмотрите, это карта, настоящая карта Румынии, уважайте, пожалуйста, наших румын на Украине <...>. Верните наши территории, уважайте румын и их язык, — прокричала сенатор.

Шошоакэ 7 октября призвала гражданское общество Румынии выразить протест против приезда Зеленского в страну. Она требовала отозвать его приглашение, поскольку, по ее мнению, «все европейские лидеры шарахаются от этого международного попрошайки». Позже сенатор пригрозила президенту Румынии Клаусу Йоханнису, что «поймает» Зеленского в парламенте, и это «будет плохо».