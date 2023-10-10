ЕС и Австралия приостановили помощь Палестине

Страны Евросоюза и Австралия приостановили помощь Палестине из-за действий движения ХАМАС в Израиле. «Рамблер» собрал главные заявления стран по данному вопросу.

Дания, Швеция и Австрия приняли решение полностью приостановить выделение средств на помощь Палестине. Этот шаг в странах обосновали использованием их средств не по назначению, а для косвенной поддержки террористических организаций.

Евросоюз и, в том числе Германия, решил приостановить помощь Палестине, которая направлена на развитие страны. При этом там заявили, что продолжать гуманитарную поддержку региона.

«Мы решительно осуждаем террористическое нападение ХАМАС, однако необходимо защищать гражданских лиц и уважать международные гуманитарные нормы. Европейская гуманитарная помощь нуждающимся палестинцам будет продолжать поступать столько, сколько потребуется», — объяснил позицию по поводу помощи Палестине еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Похожее решение приняла Австралия. Там заявили о полном прекращении прямой помощи Палестине из-за рисков, что данные средства используются для поддержки террористов. При этом Канберра начнет передавать деньги на помощь палестинцам в гуманитарный фонд ООН.