Что за организация ХАМАС и чего они хотят

Движение ХАМАС 7 октября устроило одну из самых масштабных в истории атак на территорию Израиля. Как появилась организация, получившая контроль над сектором Газа, и какие у нее цели - читайте в материале «Рамблера».

Движение ХАМАС: история

Конфликт между Израилем и Палестиной начался задолго до создания ХАМАС и связан с территориальными спорами.

ХАМАС («Исламское движение сопротивления») - это исламская политическая и военная организация, которая была основана в 1987 году на территориях сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Создавалось это движение как филиал «Братьев-мусульман» (группировка признана террористической и запрещена в России), но в 2017-м разорвало связи с этой группировкой.

ХАМАС создали как ответ на внутрипалестинские споры и на получение Израилем контроля над Газой.

Среди заявленных целей ХАМАС - защита независимости Палестины и создание исламского государства на ее землях. Движение стало активным игроком в регионе, оно состоит из политического крыла и военизированных бригад.

В 2005 году в ХАМАС создали собственную политическую партию под названием «Перемены и реформы», в 2006-м она победила на выборах в национальное собрание Палестины, опередив на четыре процента правившее до этого ФАТХ (светское «Движение за национальное освобождение Палестины»), наследников Ясира Арафата. ФАТХ и ХАМАС не смогли договориться о правительственной коалиции, их конфликты привели к гражданской войне 2007 года, по итогам которой силы ФАТХ закрепились в районах западного берега реки Иордан, но были изгнаны из Газы, полный контроль над которой перешел к ХАМАС.

Zuma/ТАСС

Чего хочет движение ХАМАС и как на него реагирует мир

Цели ХАМАС:

Возвращение контроля над палестинскими территориями, включая Западный берег, Восточный Иерусалим и сектор Газа.

Установление исламского государства: ХАМАС стремится к созданию в Палестине исламского государства, основанного на принципах шариата (система религиозных, юридических и бытовых правил и норм, базирующихся на Коране).

Израильские власти не раз заявляли, что одна из целей ХАМАС - уничтожение Израиля.

Как пишет The New York Times, силы израильской армии и израильское население полностью покинули Газу к 2006 году, но с западного берега Иордана Израиль не ушел. В итоге Газа оказалась почти полностью отрезанной от остальных палестинцев, так как Израиль и Египет контролируют границы и береговую линию.

Многие страны и организации в Европе и США признали ХАМАС террористической организацией. Причиной послужили методы, которые использует руководство ХАМАС - атаки на мирных граждан, подрывы бомб, использование смертников и захват заложников.

Россия не причисляет ХАМАС к террористическим организациям, но, как отмечал президент РФ Владимир Путин, это не означает, что Москва одобряет или поддерживает все, что делает ХАМАС. В Кремле подчеркивали, что с движением надо считаться, так как оно стало реальной политической силой, пришедшей к власти через выборы. Однако официальные отношения у России установлены с ФАТХ.

Zuma/ТАСС

Основные аспекты конфликта Израиля и ХАМАС

Таким образом, основными аспектами конфликта израильской армии и ХАМАС являются: