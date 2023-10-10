Бывший секретарь Совбеза Карабаха Баласанян смог перебраться в Армению
Бывший секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Виталий Баласанян находится уже в Армении. Как передает ереванский портал 24News, об этом сообщила депутат парламента НКР Метаксе Акопян.
"У меня есть сведения, что он уже в Армении, но я с ним пока не общалась", - отметила она.
Источники ТАСС также подтверждают, что Баласанян находится в Армении.
Генерал-майор в отставке Баласанян был назначен секретарем Совбеза НКР в декабре 2020 года и был снят с должности в январе 2023 года.
По последним данным, азербайджанские власти задержали в Нагорном Карабахе трех бывших президентов непризнанной республики Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, спикера парламента Давида Ишханяна, бывшего главу МИД Давида Бабаяна, экс-командующего армией Левона Мнацаканяна, бывшего госминистра Рубена Варданяна и экс-начальника штаба армии Давида Манукяна.