В Сети показали, как выглядит бомбоубежище в Тель-Авиве

В Сети появились кадры, как выглядит типичное бомбоубежище в израильском Тель-Авиве. За последние дни жители города не раз спускались в укрытия при ракетных обстрелах ХАМАС.

Бомбоубежище представляет собой подвальное помещение с тяжелой дверью. Внутри находится простая мебель, рукомойники, заготовлены вода и еда. Правительство Израиля рекомендовало населению взять с собой в укрытие три литра воды на человека в день, запасы нескоропортящихся продуктов питания, средства первой помощи, фонарики, батарейки, телефоны и радиоприемники.