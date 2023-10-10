Эстония готова пойти на уступки ради вступления Украины в ЕС

«Каллас заявила, что страна готова лишиться доступа к фондам сплочения — фондам средств для помощи более бедным членам в развитии их экономик — «в долгосрочном плане». Но она спрогнозировала, что на этот сдвиг потребуется длительный период времени», — говорится в статье.