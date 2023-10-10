Премьер-министр Ирака прибыл с визитом в Россию

Глава правительства Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл с визитом в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково-2», сообщает корреспондент РИА Новости.

С российской стороны иракского премьера встречают спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев, пишет ТАСС.

Сегодня у премьер-министра Ирака запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, темами которых должны стать безопасность в регионе, а также вопросы энергетики и логистики.

Ожидается, что политики пообщаются и в формате рабочего завтрака.