Премьер-министр Ирака прибыл с визитом в Россию
Глава правительства Ирака Мухаммед ас-Судани прибыл с визитом в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково-2», сообщает корреспондент РИА Новости.
С российской стороны иракского премьера встречают спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев, пишет ТАСС.
Сегодня у премьер-министра Ирака запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, темами которых должны стать безопасность в регионе, а также вопросы энергетики и логистики.
Ожидается, что политики пообщаются и в формате рабочего завтрака.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об устойчивом росте товарооборота с Ираком за последние два года. Глава государства отметил, что стороны стремятся к сохранению позитивной динамики встречной торговли, в том числе за счет диверсификации экономического сотрудничества.