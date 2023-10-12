ХАМАС освободил из плена женщину с двумя детьми

Боевики ХАМАС освободили из плена женщину и двоих детей. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Боевое крыло палестинской группировки ХАМАС — „Бригады Изз эд-Дин аль-Кассама“ — утверждает, что освободило поселенку с двумя детьми», — сообщает телеканал. Заложники были захвачены в ходе военной операции в Израиле в окрестностях сектора Газа.

Палестинские боевики движения ХАМАС 7 октября обстреляли Израиль. После радикалы вторглись на территорию государства. Мирных жителей они захватили в заложники. Среди пленных оказались граждане с двойным гражданством, в том числе с российским.