Японского депутата исключили из партии за визит в Россию

Японская партия «Общество обновления Японии» исключила из своего состава депутата парламента Мунэо Судзуки из-за недавней поездки в Россию. Об этом сообщает NHK.

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Предварительное решение против членства Судзуки было принято на прошлой неделе, а 10 октября в партии окончательно решили исключить депутата.

Судзуки уехал в Россию в начале октября, не предупредив партию, что нарушает правила визитов за границу, действующие для депутатов из «Общества обновления Японии».

В партии также были возмущены заявлением Судзуки, что он ожидает победы России в конфликте с Украиной.

Судзуки заявил, что партия не получила уведомление о его поездке из-за технической ошибки. Он подчеркнул, что примет наказание, но рассмотрит возможность подачи иска, если его накажут за содержание его комментариев.