РИА Новости: Турция предложила Израилю и Палестине посредничество
Турецкий дипломат сообщил РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Израилю и Палестине посредничество в урегулировании текущего кризиса в ходе телефонного разговора с лидерами обеих сторон.
"Могу сказать, что это были очень конструктивные переговоры. Господин президент призвал стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров", - рассказал дипломат.
Отмечается, что в Турции при этом предупреждают западных союзников Израиля об опасности расширения конфликта. До этого Эрдоган заявил, что притеснение палестинцев угрожает народу Израиля. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса".
На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название "Железные мечи".