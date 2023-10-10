Турция предложила Израилю и Палестине посредничество

Турецкий дипломат сообщил РИА Новости, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Израилю и Палестине посредничество в урегулировании текущего кризиса в ходе телефонного разговора с лидерами обеих сторон.

"Могу сказать, что это были очень конструктивные переговоры. Господин президент призвал стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров", - рассказал дипломат.

Отмечается, что в Турции при этом предупреждают западных союзников Израиля об опасности расширения конфликта. До этого Эрдоган заявил, что притеснение палестинцев угрожает народу Израиля. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса".