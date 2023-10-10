Тайвань заявил о стремлении к мирному сосуществованию с Китаем

Власти Тайваня стремятся к мирному сосуществованию с Китаем, свободным контактам между людьми в целях обеспечения регионального мира и стабильности. Об этом заявила глава администрации острова Цай Инвэнь во время выступления по случаю национального праздника на Тайване - "Дня двух десяток".

"Сила международной поддержки, оказываемой Тайваню, достигла беспрецедентной сплоченности и решительности", - сказала Цай Инвэнь. "На данный момент мы уже можем с уверенностью и непоколебимостью смотреть в лицо миру. Мы также можем уверенно и спокойно стоять перед лицом Китая, создавая условия для будущего развития мирного сосуществования двух берегов [Тайваньского пролива]", - указала она.

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По ее словам, в качестве главы администрации острова ее обязанность заключается в том, чтобы "защищать суверенитет, защищать народно-демократический и свободный образ жизни 23 млн тайваньцев". "В то же время стремлюсь к мирному сосуществованию двух берегов Тайваньского пролива, свободным и ничем не стесненным контактам между людьми, чтобы Тайвань и даже два берега Тайваньского пролива могли внести свой вклад в обеспечение регионального мира и стабильности", - добавила Цай Инвэнь.

Она также подчеркнула, что с 2016 года ее "администрация от начала и до конца оставалась верной своим обещаниям и сохраняла статус-кво, а также твердо выполняла четыре обязательства: не провоцировать, не поступать необдуманно и ни в коем случае не склоняться перед лицом давления, а также углублять сотрудничество со всеми демократическими странами для того, чтобы вместе отстаивать мир и стабильность, а также быть добродетельной силой для мира".

"День двух десяток" отмечается на Тайване 10-го числа 10-го месяца. 10 октября 1911 года произошло Учанское восстание, которое положило начало Синьхайской революции и последовавшему за ней образованию Китайской Республики.