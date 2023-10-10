СМИ узнали о планах США объединить запросы Украины и Израиля на помощь

Такую возможность рассматривают Белый дом и ряд законодателей Конгресса. По информации телеканала NBC News, политики, которые поддерживают дальнейшую помощь Киеву , рассчитывают таким образом преодолеть сопротивление некоторых республиканцев в палате представителей и сенате.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают важным оказание помощи как Израилю, так и Украине. Он также рассказал, что Вашингтон уже поставил Иерусалиму первую партию военных грузов.