Эйфелеву башню подсветили в цвета флага Израиля

Эйфелева башня была подсвечена в цвета флага Израиля в знак солидарности с этой страной после эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Также над северо-западной аркой, обращенной к Сене, была спроецирована шестиконечная звезда Давида. Как убедился корреспондент ТАСС, на площади Трокадеро, где расположена смотровая площадка напротив башни, собрались несколько сотен человек, некоторые принесли с собой израильские флаги. Они пришли туда в составе манифестации, организованной Представительным советом еврейских организаций Франции от площади Виктора Гюго, где появлялись и политические деятели, в том числе мэр Парижа Анн Идальго и экс-президент республики Николя Саркози с женой.

Кроме того, подсветка в цветах израильского флага была зажжена и позади колоннады на фасаде здания Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. В отличие от площади Трокадеро у парламента людей в понедельник вечером собралось заметно меньше.