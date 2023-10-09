Роберт Кеннеди-младший стал независимым кандидатом

Роберт Кеннеди-младший объявил в понедельник, что будет баллотироваться в президенты США не от демократической партии, а в качестве независимого кандидата. По его словам, так он надеется "придать новый импульс своей амбициозной заявке на Белый дом".

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"Я здесь, чтобы объявить себя независимым кандидатом", - заявил Кеннеди толпе сторонников в Филадельфии.

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Юрист и противник вакцинации, Кеннеди с весны формально соперничал с Джо Байденом внутри партии, но не смог бросить полноценный вызов действующему президенту. Как отмечает The Hill, за год с небольшим до дня выборов, выдвижение в качестве независимого кандидата дает ему возможность бросить вызов не только Байдену, но и бывшему президенту Дональду Трампу, нынешнему фавориту на выдвижение в 2024 году от Республиканской партии. При этом, он сможет опираться на свою независимую платформу, направленную против вашингтонского истеблишмента, и игнорируя основные правила обеих партий.

69-летний кандидат в течение нескольких месяцев проводил кампанию, которая выглядела как аутсайдерская, свободно внедряя теории заговора, которые отвергают основные демократы и некоторые традиционные республиканцы, особенно в отношении вакцин, аспектов американской политической истории и проведения праймериз. Новая позиция в качестве независимого кандидата теоретически приближает его к избирателям, которые недовольны обеими партиями и хотят альтернативы ожидаемому варианту "Байден-Трамп" в ноябре следующего года. "Люди подозревают, что эти расколы организованы намеренно, - сказал Кеннеди. - Им надоело, что их обманывают, и они готовы вернуть себе власть".

Хотя Кеннеди происходит из известной либеральной семьи, он дистанцировался от имени, получая гораздо больше похвал и финансирования от консерваторов, чем от тех, кто обычно поддерживает демократов, отмечают эксперты. В итоге клан Кеннеди большей частью отошел от сына покойного генпрокурора США Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году. Кеннеди-младший часто критиковал Национальный комитет Демократической партии и регулярно сетовал на его решение не проводить дебаты с Байденом в качестве предполагаемого кандидата, высказывая утверждения о том, что партия "фальсифицирует" ситуацию в пользу президента. Демократы начали выражать обеспокоенность тем, что его кампания может быть полезна Трампу, если он убедит достаточное количество колеблющихся избирателей поддержать его, а не Байдена. И теперь республиканцы тоже начали задаваться тем же вопросом, опасаясь, что он может отобрать у Трампа достаточно голосов, чтобы помочь Байдену осенью.