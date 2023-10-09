Западные страны выделят Украине больше $70 млн на закупку дров

Западные партнеры выделят Украине 2,6 миллиарда гривен (свыше 71 миллиона долларов) на закупку дров для жителей прифронтовых районов. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук.

В этих районах страны, по ее словам, будут либо выдавать жителям деньги на соответствующие закупки, либо напрямую привозить им дрова.

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«В этом году мы договорились с нашими зарубежными партнерами, что украинское правительство сосредоточится на расходах на безопасность и оборону, а международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров. Сумма этих нужд составляет 2,6 миллиарда гривен (более 71 миллиона долларов) из 5 миллиардов на прохождение зимы в целом», — цитирует политика страница министерства реинтеграции Украины в соцсетях.

Маршруты доставки дров прорабатывает компания «Украинская железная дорога» вместе с государственным предприятием «Леса Украины», добавила Верещук.

В середине сентября глава энергетической корпорации «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил в интервью Reuters, что Украина практически завершила ремонт энергетической системы, которая была разрушена после ракетных ударов российской стороны в 2022-2023 годах. По его словам, установка необходимого оборудования уже почти окончена, что позволило восстановить прежний объем производства электричества.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город зимой может остаться без электричества на один-два месяца. Политик призвал сограждан готовиться к «очень сложным периодам», учитывая, что в моменты затруднений спрос на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды будет повышаться вдвое.