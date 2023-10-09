Причины войны Израиля и Палестины: октябрь 2023 года

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября. В результате резкого обострения конфликта на Ближнем Востоке уже погибли сотни человек. О причинах эскалации читайте в статье «Рамблера».

7 октября по израильским городам были выпущены тысячи ракет, члены ХАМАС проникли в израильские районы на границе с сектором Газа, взяли в заложники мирных жителей и военных. Израиль начал наносить ответные удары, власти объявили, что страна находится в состоянии войны.

Количество жертв с обеих сторон превысило тысячу человек, тысячи человек в Израиле и Газе пострадали. В ХАМАС заявили о планах распространить наступление на Западный берег реки Иордан и Иерусалим. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что большинство проникших на израильскую территорию боевиков уже убиты. Он заявил, что Израиль будет продолжать удары до полного уничтожения ХАМАС и получения контроля над Газой.

Причины войны в Израиле

Арабо-израильский конфликт зародился еще в конце XIX века, когда евреи создали политическое сионистское движение, с которым началась борьба за возвращение народу исторической родины. В 1947 году Генассамблея ООН приняла резолюцию о разделе подмандатной Британии Палестины на арабское и еврейское государство.

Арабское было площадью 11 тыс. кв. км, а площадь еврейского составляла 14 тыс. кв. км. В Иерусалиме была создана интернациональная зона.

Однако после провозглашения Государства Израиль тамошние радикальные группировки не признали независимость арабских земель. В ответ ближневосточные страны объявили Израилю священную войну, но успеха не добились. В 1949 году израильтяне захватили всю территорию Палестины, изгнав оттуда около миллиона арабов, напоминает «Комсомольская правда».

С тех пор в регионе несколько раз вспыхивали полномасштабные военные действия – Синайская война (1956 год), Шестидневная (1967 год), а также Война судного дня (1973 год).

В результате Иерусалим захватил Синайский полуостров, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим, Голанские высоты, а также сектор Газа, который находился под контролем Египта.

Крупнейший кризис со времен войны Судного дня

Нынешний кризис стал крупнейшим со времен войны, в ходе которой Израиль противостоял коалиции арабских стран во главе с Египтом и Сирией – Войны судного дня.

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф, выступая с заявлением после начала военных действий, подчеркнул, что нападение на Израиль является «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».

Руководство ХАМАС назвало причиной нападение «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме, а также то, что израильское руководство отклонило предложение по обмену пленными.

А МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе, пишет РБК.

«ХАМАС постепенно утрачивает влияние в секторе Газа»

По мнению доцента кафедры всеобщей истории РГГУ Сергея Серегичева, основной причиной нынешнего кризиса стало то, что ХАМАС постепенно утрачивает влияние в секторе Газа, не добившись его экономического процветания. Об этом пишет BFM.ru.

«Дело в том, что это изначально военно-политическое движение, оно было заточено для уничтожения государства Израиль. Экономические реформы даже в спокойной ситуации у ХАМАС вышли с трудом, а в условиях возобновляющихся периодически блокад со стороны Израиля сектора Газа, блокировки разрешений на работу палестинцев, деятельность ХАМАС по экономическому возрождению сектора Газа вообще теряет всякий смысл», - пояснил он.

При этом политолог отметил, что новое поколение жаждет «отомстить израильтянам за свою тяжелую, полунищенскую жизнь» и ХАМАС отвечает на эти настроения.

«Теперь главный вопрос, хватит ли политической воли или не хватит у Нетаньяху сравнять сектор Газа с землей», - констатировал он.

В свою очередь политолог Георгий Бовт усомнился в том, что нынешнее обострение будет продолжаться несколько лет, так как «ресурсов таких все-таки у ХАМАС нет».

«Пока нет признаков того, что к ХАМАС присоединится кто-то из арабских государств или Иран, который солидарен с этой организацией. В случае если действительно произойдет разрастание на уже государственный уровень, тогда дело примет более серьезный оборот», - заметил он.

По мнению эксперта, сейчас «у Израиля нет другого выхода, кроме как ответить самым решительным образом».

«Израиль будет по-прежнему пользоваться поддержкой США. США не смогут допустить того, чтобы Израиль проиграл войну даже не с государствами, а с военными формированиями», - уверен Бовт.

Сегодня стало известно, что министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о «полной блокаде» сектора Газа. Галант заявил, что Израиль сражается со «зверями в человеческом обличье», поэтому «действует соответственно».

Внутриполитическое противостояние в Израиле

Боевые действия в Израиле вспыхнули в 50-летнюю годовщину начала войны Судного дня — самого тяжелого военного столкновения Израиля с арабскими странами с момента войны за независимость. При этом они происходят на фоне внутриполитического кризиса в Израиле.

«Сейчас глубокий кризис внутри коалиции во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, она была уже на грани распада, и мы должны были пойти на новые, шестые по счету выборы. Еще дна причина — судебная реформа, которая вызвала большой протест среди гражданских и военных», - пояснил сотрудник Института изучения национальной безопасности в Тель-Авиве, израильский политолог Саймон Ципис.

На этом фоне внешнеполитическая повестка, включая вопросы обеспечения безопасности, отошла на второй план.

«При анализе этого конфликта мы должны иметь в виду не только исторический контекст противостояния, но и нынешнюю ситуацию в мире. В условиях конфликта Запада против России происходит эскалация напряженности по всему миру. Общая нестабильность ситуации, связанная с активной вовлеченностью основных держав в арабо-израильский конфликт, создает лакуны безопасности», - уверен заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, так было с Азербайджаном в отношении Карабаха, так происходит в ряде стран Африки, отмечает «Комсомольская правда».