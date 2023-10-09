$100.49+0.81106.01+1.22

Эрик Трамп предположил, где вспыхнет следующий конфликт

Эрик Трамп, сын экс-президента США Дональда Трампа, предположил, что следующий конфликт вспыхнет на Тайване. Об этом пишет портал 360tv.

Сын Трампа предположил, где вспыхнет следующий конфликт
© globallookpress.com

Трамп-младший отметил, что каждый глобальный конфликт, который разгорается на планете, является следствием «ослабления лидерства США».

Израильские вертолеты наносят удары по территории Ливана

По его мнению, Соединенные Штаты стремительно теряют свои позиции на мировой арене.

Напомним, что в настоящее время идут активные боевые действия на Украине, а также между Израилем и Палестиной. Кроме того, в сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, в ходе которой принудил власти непризнанной республики подписать капитуляцию.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости