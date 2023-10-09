Сын Трампа предположил, где вспыхнет следующий конфликт

Эрик Трамп предположил, где вспыхнет следующий конфликт
Эрик Трамп, сын экс-президента США Дональда Трампа, предположил, что следующий конфликт вспыхнет на Тайване. Об этом пишет портал 360tv.
Трамп-младший отметил, что каждый глобальный конфликт, который разгорается на планете, является следствием «ослабления лидерства США».
По его мнению, Соединенные Штаты стремительно теряют свои позиции на мировой арене.
Напомним, что в настоящее время идут активные боевые действия на Украине, а также между Израилем и Палестиной. Кроме того, в сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, в ходе которой принудил власти непризнанной республики подписать капитуляцию.
Рамблер: главные новости