Сын Трампа предположил, где вспыхнет следующий конфликт

Напомним, что в настоящее время идут активные боевые действия на Украине, а также между Израилем и Палестиной. Кроме того, в сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, в ходе которой принудил власти непризнанной республики подписать капитуляцию.