Таких низких результатов выборов у социал-демократов не было никогда. Это антирекорд. И другие партии "светофорной" коалиции, прежде всего свободные демократы [СвДП], тоже "просели" очень сильно. В Баварии они вообще не вошли в ландтаг [парламент федеральной земли], в Гессене ситуация немного лучше, но все равно наблюдается снижение их популярности. Только "Зеленые" и единственная партия из правящей коалиции сохранили примерно равные значения по сравнению с предыдущими выборами. Это говорит о том, что избиратели крайне недовольны курсом Шольца - и внутренним, и внешнеполитическим. Это касается и миграционных проблем, и чрезмерного увлечения "светофорной" коалицией "зеленой" энергетикой, что бьет по немецкой индустрии и добавляет кризисных явлений в германской промышленности. Таким образом, понимая фактически губительный для страны курс "светофорной" коалиции, люди отдают предпочтение либо ХДС, либо "Альтернативе для Германии", либо, как в Баварии, "Свободным избирателям"... Кроме того, результаты выборов связаны и с украинским вопросом. Немцы всегда голосуют, прежде всего, кошельком. Если они видят, что действия правительства идут в ущерб интересам немецких домохозяйств, то это, естественно, вызывает недовольство. Шольцу не простили вливания миллиардов евро в киевский режим, которое привело к существенному проседанию немецкой экономики и снижению уровня благосостояния конкретных избирателей. От сил, за которые были отданы голоса, избиратели ждут снижения поддержки Украины и возврата к национальным интересам.

Александр Камкин Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН