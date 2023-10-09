Эксперт объяснил разгромные для партии Шольца результаты выборов в Германии
Политолог и германист Александр Камкин в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты выборов в Германии, которые завершились разгромным поражением Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца. По словам специалиста, итоги голосования демонстрируют недовольство избирателей выбранным курсом Шольца во внешней и внутренней политике.
Выборы прошли в воскресенье в немецких федеральных землях Бавария и Гессен. По предварительным результатам голосования, опубликованным местным управлением статистики, в Баварии лидером стал Христианско-социальный союз (37% голосов), второе место заняла партия "Свободные избиратели" (15,8%), третьей стала "Альтернатива для Германии" (14,6%). Партия "Зеленые", сопредседателем которой является глава МИД страны Анналена Бербок, и Социал-демократическая партия Германии заняли лишь четвертое и пятое места. При этом "Зеленые" получили 14,4% голосов избирателей, а СДПГ – только 8,4%, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на Spiegel.
Таких низких результатов выборов у социал-демократов не было никогда. Это антирекорд. И другие партии "светофорной" коалиции, прежде всего свободные демократы [СвДП], тоже "просели" очень сильно. В Баварии они вообще не вошли в ландтаг [парламент федеральной земли], в Гессене ситуация немного лучше, но все равно наблюдается снижение их популярности. Только "Зеленые" и единственная партия из правящей коалиции сохранили примерно равные значения по сравнению с предыдущими выборами. Это говорит о том, что избиратели крайне недовольны курсом Шольца - и внутренним, и внешнеполитическим. Это касается и миграционных проблем, и чрезмерного увлечения "светофорной" коалицией "зеленой" энергетикой, что бьет по немецкой индустрии и добавляет кризисных явлений в германской промышленности. Таким образом, понимая фактически губительный для страны курс "светофорной" коалиции, люди отдают предпочтение либо ХДС, либо "Альтернативе для Германии", либо, как в Баварии, "Свободным избирателям"... Кроме того, результаты выборов связаны и с украинским вопросом. Немцы всегда голосуют, прежде всего, кошельком. Если они видят, что действия правительства идут в ущерб интересам немецких домохозяйств, то это, естественно, вызывает недовольство. Шольцу не простили вливания миллиардов евро в киевский режим, которое привело к существенному проседанию немецкой экономики и снижению уровня благосостояния конкретных избирателей. От сил, за которые были отданы голоса, избиратели ждут снижения поддержки Украины и возврата к национальным интересам.Александр КамкинСтарший научный сотрудник ИМЭМО РАН
Если в предыдущие годы многие в Германии говорили о кризисе в ХДС, связанном с уходом из партии Ангелы Меркель, то сейчас наблюдается сильное разочарование немецких избирателей уже в социал-демократах, отметил политолог.
"В итоге данные выборы можно по праву считать первой разминкой к общегерманским выборам 2025 года. И если политическая линия Шольца останется неизменной, если "светофорная" коалиция все-таки не развалится, то можно говорить о том, что на выборах в Бундестаг будут примерно такие же результаты", — сказал Камкин.
Эксперт также оценил перспективы канцлера Шольца переизбираться на новый срок.
"Его рейтинги сейчас крайне низкие. Вопрос в том, пойдет ли он на пост канцлера. От ХДС могут выдвинуть и его. Но специфика выборов немецкого канцлера заключается в том, что его выбирает не население, а Федеральное собрание - нижняя и верхняя палаты парламента. Кандидат берется от победившей партии... Но пока говорить о судьбе Шольца преждевременно. Он крайне самоуверенный и упрямый человек, и даже такое поражение его партии на выборах вряд ли заставит его сделать какие-то корректировки или, например, уйти в отставку, что было бы логично. Шольц по рукам и ногам связан соглашениями с партерами по коалиции и другими неочевидными обязательствами. Поэтому, скорее всего, он будет тянуть свой срок до конца. Однако если не будет очевидной корректировки внутри- и внешнеполитического курса, то кризис в Социал-демократической партии будет нарастать", — заключил эксперт.
Ранее проведенный в Германии опрос показал, что почти каждый шестой житель страны с трудом обеспечивает себе прожиточный минимум из-за высокой инфляции.