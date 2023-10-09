Стала известна реакция Чубайса на вопрос о вылете из Израиля

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, которого ранее, предположительно, заметили в израильском аэропорту, не ответил журналистам на вопрос о вылете из страны. О его реакции сообщает Telegram-канал SHOT.

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В частности, стало известно, что экс-руководитель корпорации бросил трубку, не уточнив, куда вылетает из Тель-Авива.

Ранее в сети распространилось фото человека, похожего на Чубайса. Вместе с ним была его супруга Авдотья Смирнова.