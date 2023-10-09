Стало известно, как безопасно выбраться из Израиля

Россияне, застрявшие в Израиле из-за конфликта с палестинским движением ХАМАС, могут покинуть страну через Египет, заявила туристка Елизавета. По ее словам, которые приводит телеканал RT, египетские пограничники свободно пропускают граждан России всего за 20 минут. При этом им необходимо оплатить обязательные сборы, чтобы пересечь границу.

С 08:00 до 20:00 границы открытые, сказали: «Все в порядке — проезжайте». Они пускают, там безопасно. Нас просто на такси отвезли в аэропорт Шарм-эш-Шейха, — рассказала россиянка.

Туристка отметила, что она прибыла в Израиль, чтобы повидаться с тетей, проживающей в Ашдоде. В момент атаки бойцов ХАМАС она находилась на экскурсии у Мертвого моря. По словам девушки, ракетная атака и работа системы «Железный купол» вызвали панику у других туристов. Елизавета и ее тетя решили покинуть страну. Россиянка рассказала, что она желает, чтобы все ее соотечественники знали о наличии безопасного маршрута.