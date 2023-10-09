В спецслужбе Грузии рассказали об угрозе госпереворота в стране

Представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Хвича Бегиашвили заявил, что власти страны считают угрозу госпереворота все еще реальной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир канала «Рустави 2».

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В СГБ ранее заявили, что группа людей, включающая соратников арестованного экс-президента Михаила Саакашвили, готовит беспорядки для свержения власти, которые должны пройти в октябре-декабре. В СГБ подчеркивали, что заговорщики планируют использовать сценарий Евромайдана с созданием палаточного городка, возведением баррикад в центре города и блокировкой правительственных зданий.

В начале октября грузинская спецслужба сообщила, что в страну прибыли трое сербских экспертов, которые планировали обучать молодых людей и членов влиятельных неправительственных организаций тактикам по свержению власти.

В Тбилиси заявили, что мероприятия с участием сербов финансировались представительством Агентства США по международному развитию (USAID) в Грузии.

«Угроза [госпереворота - прим.ред.] все еще остается реальной, и СГБ работает для ее нейтрализации… Исходя из высокого общественного интереса, были обнародованы доказательства в расследуемом деле», - так Бегиашвили прокомментировал ситуацию.