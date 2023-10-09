Востоковед назвал условие для начала полномасштабной войны Израиля и ХАМАС

Атака ХАМАС стала возможной, поскольку Израиль в последний год как минимум переживает глубокий политический кризис. Там все увлеченно дискутировали о судебной реформе, выступали "за" или "против" нее. В этот процесс были втянуты и службы безопасности, и вооруженные силы страны, которые боролись за свое чувство справедливости внутри политической зоны Израиля. И, очевидно, у них не оставалось времени следить за тем, что происходит за пределами границ государства. Плюс к этому по какой-то неизвестной мне причине нынешнее правое правительство Израиля посчитало, что ХАМАС не решится на активные боевые действия. С чем это связано - я не понимаю. Потому на самом деле и "проворонили" атаку. Для меня остается загадкой, почему вдоль границы сектора Газа вообще не было мало-мальски значимых воинских подразделений. Все видели, что реакция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) была очень замедленной. Она среагировала фактически через сутки. И в дальнейшем, когда вся эта история закончится, в Израиле еще будет серьезное политическое расследование.

Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог