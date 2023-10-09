Востоковед назвал условие для начала полномасштабной войны Израиля и ХАМАС
Старший преподаватель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером высказался о причинах нападения ХАМАС на Израиль, а также назвал условие, при котором между сторонами может начаться полномасштабная война.
По словам специалиста, она станет возможной, если ливанская военизированная группировка "Хезболла"также решит развернуть боевые действия против Израиля.
Атака ХАМАС стала возможной, поскольку Израиль в последний год как минимум переживает глубокий политический кризис. Там все увлеченно дискутировали о судебной реформе, выступали "за" или "против" нее. В этот процесс были втянуты и службы безопасности, и вооруженные силы страны, которые боролись за свое чувство справедливости внутри политической зоны Израиля. И, очевидно, у них не оставалось времени следить за тем, что происходит за пределами границ государства. Плюс к этому по какой-то неизвестной мне причине нынешнее правое правительство Израиля посчитало, что ХАМАС не решится на активные боевые действия. С чем это связано - я не понимаю. Потому на самом деле и "проворонили" атаку. Для меня остается загадкой, почему вдоль границы сектора Газа вообще не было мало-мальски значимых воинских подразделений. Все видели, что реакция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) была очень замедленной. Она среагировала фактически через сутки. И в дальнейшем, когда вся эта история закончится, в Израиле еще будет серьезное политическое расследование.Андрей ЧупрыгинСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог
Эксперт отметил, что "парадигма обеспечения безопасности Израиля по периметру границ страны была нарушена".
"Много внимания уделялось Иудеи и Самарии [один административных округов Израиля - прим. ред.], потому что там рядом Западный берег [реки Иордан], там Ливан, "Хезболла" и так далее, но почему-то сектор Газа выпал из поля зрения израильской разведки и спецслужб страны", — подчеркнул специалист.
В качестве одной из причин атаки ХАМАС на Израиль Чупрыгин назвал тот факт, что "все, как им кажется, потихоньку начали забывать о палестинской проблеме".
"И вот они решили о себе напомнить таким странным образом. Но на самом деле такое происходит не в первый раз. Наверное, там хотят "своим героическим примером" привлечь на свою сторону большое мусульмано-арабское население Ближнего Востока. Но у ХАМАС в этом плане ничего не получится, поскольку мусульмано-арабское население совершенно не горит желанием идти воевать против Израиля. Исключение составляют только некоторые группировки", — заявил политолог.
Дальнейшее развитие конфликта Израиля и ХАМАС во многом будет зависеть от шагов политического руководства Израиля, отметил Чупрыгин.
"Правительство Израиля объявило военное положение. Теперь в рамках объявленной войны вполне возможно, что ЦАХАЛ примет решение о проведении наземной операции [в секторе Газа]. А если будет наземная операция, то это займет определенное время. То есть Израиль будет защищать сектор Газа от ХАМАС. Вероятнее всего, после операции Израиль организует там военное управление, как это было до принятия соглашений в Осло. Поэтому, судя по всему, движение ХАМАС и "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России) прекратят свое существование в том виде, который есть сейчас", — сказал востоковед.
Позиция ливанской группировки "Хезболла" также будет оказывать влияние на ход развития конфликта, добавил собеседник.
"Они уже "пульнули" из минометов по территории Израиля, но это был в большей степени символический жест, чем военный. Там заявили, что "Хезболла" "солидарна со своими братьями в секторе Газа", но после этого уже успокоились. Посмотрим, что "Хезболла" будет делать дальше. Если группировка решит развернуть боевые действия против Израиля, то начнется полномасштабная война. Но у меня есть ощущение, что целый ряд соседей Израиля, имеющих серьезное политическое влияние, не позволят "Хезболле" этого сделать, потому что сейчас эскалация никому не интересна", — сказал эксперт.
По словам специалиста, военный потенциал сил ХАМАС невысок по сравнению с боевыми возможностями Израиля.
"Это как "Слон и Моська". Другой вопрос, что за последние пару лет, судя по всему, в ХАМАС умудрились достаточно неплохо подготовить небольшие подразделения, которые участвовали в этой операции. Чего греха таить? Они провели ее тактически безупречно. Они впервые за всю историю движения вели бой на средней тактической глубине в 20-25 км от границы. ХАМАС смогло подготовить ограниченное количество боевиков, но в целом с IDF [Армией обороны Израиля] ХАМАС тягаться не стоит, потому что это бессмысленное занятие", — заключил Чупрынин.
Ранее армия Израиля заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами страны.