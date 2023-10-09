Власти Израиля отдали приказ о полной блокаде Газы
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о «полной блокаде» сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.
«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все будет закрыто», - заявил израильский министр.
Галлант заявил, что Израиль сражается со «зверями в человеческом обличье», поэтому «действует соответственно».
Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября. По израильским городам были выпущены тысячи ракет, члены ХАМАС проникли в приграничные израильские районы, взяли в заложники мирных жителей и военных.
Израиль начал наносить ответные удары по сектору Газа, 8 октября израильские власти объявили, что страна находится в состоянии войны.
Количество жертв с обеих сторон превысило тысячу человек, тысячи человек в Израиле и Газе пострадали.
В ХАМАС заявили о планах распространить свое наступление на Западный берег реки Иордан и Иерусалим. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что большинство проникших на израильскую территорию боевиков уже убиты. Он заявил, что Израиль будет продолжать удары до полного уничтожения ХАМАС и получения контроля над Газой.
В США приняли решение оказать дополнительную военную помощь Израилю, отправить в страну авианосец и несколько эскадрилий реактивных истребителей.
Этот кризис стал крупнейшим со времен войны Судного дня, в ходе которой Израиль противостоял коалиции арабских стран во главе с Египтом и Сирией. Причиной войны, продлившейся почти 20 дней в октябре 1973 года, стали спорные территории Синайского полуострова и Голанские высоты.
В СМИ появилась информация, что спланировать новую атаку ХАМАС помогли иранские спецслужбы.