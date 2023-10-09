Палестинское движение ХАМАС готово обменять часть заложников, захваченных во время операции на территории Израиля, на заключенных в израильских тюрьмах палестинских женщин. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на источник.

По данным агентства, посредником в переговорах между ХАМАС и Израилем выступает Катар при поддержке США. В «Синьхуа» добавили, что ХАМАС согласился обменять часть заложников на 36 заключенных в тюрьмах Израиля палестинских женщин.