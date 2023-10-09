Названа возможная дата переговоров по Украине в Турции

Переговоры по Украине в Турции состоятся, предварительно, в последней декаде октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

— Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября, — сказал источник агентства.

Конгрессмены США призвали президента страны Джо Байдена уведомить их о возможных переговорах об Украине. Глава комитета палаты представителей США по внешней политике Майкл Маккола и сенатор Джим Риш заявили, что Белый дом не смог сформулировать стратегию помощи Киеву, в которой приоритет отдается американским интересам.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что России и Украине необходимо перейти к реальным переговорам, чтобы найти решение украинского кризиса.