Дуда: Война в Израиле сыграет против Евросоюза

Война в Израиле сыграет против ЕС и вызовет новую волну мигрантов с Ближнего Востока. Об этом заявил в интервью Polsat президент Польши Анджей Дуда.

Польского президента спросили о его общей оценке ситуации в Израиле в контексте международной политики.

«Это, боюсь, к сожалению, вызовет дальнейшее миграционное давление на Европу. У нас, вероятно, снова будет волна мигрантов с Ближнего Востока, которая ударит по Европе», — сказал Дуда.

Он надеется, что ситуация, разворачивающаяся со вчерашнего дня на Ближнем Востоке, станет «важным и отрезвляющим элементом». Если начнется следующая фаза миграции в Европу, то Польше придется «серьезно относиться к европейским обязательствам, защищать границы ЕС и Шенгенской зоны». Кроме того, ЕС придется поддерживать лагеря беженцев там, где есть конфликты.

Дуда отметил, что польские интересы всегда будут в приоритете. Он рассказал о падении украинской ракеты на территории Польши и эмбарго на украинское зерно. При этом польский лидер подчеркнул, что разговаривает с Владимиром Зеленским, когда это необходимо.

«Дипломатического конфликта нет», - подчеркнул он.