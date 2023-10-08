Франция на Южном Кавказе пытается обнулить влияние России

Франция предпринимает попытки начать свою игру на Южном Кавказе, однако эта страна будет плохим союзником для Армении из-за предвзятой политики, сказал в эфире НСН Тофик Аббасов.

В случае возникновения на Южном Кавказе какие-либо новых конфликтов, именно Франция будет виновником этого из-за поставок оружия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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По его словам, поставки Армении оружия со стороны Парижа не помогут достичь мира, а приведут к новому противостоянию.

Франция и США пытаются установить свое влияние на Южном Кавказе, предположил в интервью НСН азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

«Страны Запада, в основном США и Франция, неистово пытаются вклиниться в дела Южного Кавказа. При этом посредническая миссия является для них поводом и инструментом для того, чтобы, во-первых, обнулить ту игру, которая шла без них, а, во-вторых, начать свою игру, разместиться здесь и застолбить за собой новые преференции», - подчеркнул эксперт.

Однако, Франция – плохой посредник для Армении. Риторика Макрона выдает предвзятый характер заинтересованности, и это не позволит выстроить конструктивные отношения.

«Не случайно в последние дни Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - прим. НСН) обрушился на российскую дипломатию, что она не тем занимается, а Франция видит себя ключевым элементом в этом процессе и никогда не оставит Армению наедине с ее проблемами. Будучи главой государства, этот человек выдает "косяки". Раз речь идет о посредничестве, и Франция желает заменить в данном формате Россию, то она должна проявлять объективность и беспристрастность. А его слова говорят о предвзятости, которая никогда в жизни не приведет к нормальному результату», - заключил собеседник НСН.

Тем не менее, Пашинян и Макрон провели телефонные переговоры, и министр иностранных дел Франции Катри Колонна сообщила, что Париж согласился подписать соглашение о передаче Армении военной техники, пишет РИА Новости.

«Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы Армения смогла обеспечить свою защиту», - сказала глава внешнеполитического ведомства Франции в ходе брифинга в Ереване.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о необходимости изменить инструменты внешней и внутренней безопасности страны, провести ее диверсификацию. В связи с этим он подверг критике ориентацию Еревана лишь на одного союзника - Россию, отмечает «Радиоточка НСН».

После этого он получил приглашение вступить в НАТО. Экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН заявил, что идея о вступлении Армении в НАТО противоречит логике. По его словам, задача НАТО – это «выдавить из региона русских».

«Тут нужно понимать всю абсурдность ситуации, когда Армению призывают вступить в блок, один из членов которого, Турция, доктринально рассматривает расчленение Армении, как геополитическую задачу. Этот вопрос противоречит логике. Турция – это условный "смотрящий" от НАТО в регионе. НАТО не защитит Армению от Азербайджана по одной простой причине: у них нет такой задачи. Задача альянса – выдавить из региона русских и иранцев, и для них не важно, связано ли это с существованием Армении», - сказал Абовян.