Мечта о развале Российской Федерации очень далека от реальности. Такое заявление сделал польский политолог Рональд Ласецкий в статье для Myśl Polska, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в польской журналистике в последнее время много пишут о колониальном характере РФ и о возможности ее «внутренней деколонизации», то есть развале. Политолог считает, что все эти размышления — «бред ослепленных ненавистью русофобов».

Он напомнил, что в 1914 году территория России охватывала шестую часть всего земного шара. Однако назвать расширение ее земель колониальным нельзя — колониализм подразумевает насильственный захват чужих территорий, а в случае РФ, считает автор, все было не так.

«Большинство территориальных приобретений Москвы не носили такого характера», — высказался Ласецкий.

Агентство напоминает, что некоторые западные политики уже выражали надежду на разделение России. Например, австрийский экономист Гюнтер Фелингер неоднократно высказывался о необходимости «раздробить» РФ и Китай.