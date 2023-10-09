Выборы в Германии завершились крупнейшим поражением партии Шольца

Выборы, прошедшие в воскресенье, 8 октября, в федеральной земле Гессен завершились крупнейшим поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, она установила антирекорд по полученным голосам. Об этом пишет журнал Spiegel.

По предварительным результатам, социал-демократы получили лишь 15,1 процента голосов избирателей. Как отмечается в материале, еще никогда СДПГ в Гессене не получала столь малого числа голосов. Даже самый неудачный результат выборов 2018 года был на 4,7 процентных пункта выше.

Предварительно, победу в Гессене одержал Христианско-демократический союз (ХДС) с 34,6 процента голосов, на втором месте – «Альтернатива для Германии» с 18,4 процента, СДПГ заняла третье место после нее следуют «Зеленые» с 14,8 процента.