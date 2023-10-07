Нетаньяху призвал жителей сектора Газа покинуть анклав

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть территорию анклава, он заявил, что армия Израиля немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить палестинское движение ХАМАС.

Нетаньяху обещал превратить места расположения ХАМАС в руины и призвал жителей сектора Газа покинуть анклав

Нетаньяху в телеобращении заявил, что все правительство Израиля поддерживает его решение и что «Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС».

«Мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля», – приводит его слова ТАСС.

Премьер-министр Израиля заявил, что «те места, где прячется ХАМАС» будут превращены «в руины».

«Я говорю вам, я обещаю, это произойдет», – сказал он, призвав «гражданское население выйти оттуда».

Нетаньяху заверил, что израильская армия намерена «действовать в полную мощь».