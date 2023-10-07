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Эксперты рассказали о возможных последствиях нападения ХАМАС на Израиль

Нападение ХАМАС на Израиль, приуроченное к годовщине войны Судного дня, приведет к массированному военному возмездию со стороны Тель-Авива, предположили эксперты агентства Bloomberg.

Эксперты рассказали о возможных последствиях нападения ХАМАС на Израиль
© globallookpress.com

По их мнению, эскалация конфликта также повлечет за собой широкие последствия за пределами Ближнего Востока, так как произошла в «чувствительный» для израильской дипломатии момент слабости.

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Аналитики пояснили, что Израиль в настоящее время ведет переговоры с Саудовской Аравией и США на тему трехсторонней сделки. В ее рамках Вашингтон предлагает Эр-Рияду гарантии безопасности в обмен на нормализацию саудо-израильских отношений.

Кроме того, Тель-Авив ведет переговоры с Турцией и рядом других стран во вопросам экспортных поставок газа в Европу.

Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС напали на пограничные израильские поселения. Перед атакой они нанесли беспрецедентный ракетный удар по противнику. В ответ Армия обороны Израиля нанесла сильный ракетно-бомбовый удар по сектору Газа.

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