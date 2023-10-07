Эксперты рассказали о возможных последствиях нападения ХАМАС на Израиль

Нападение ХАМАС на Израиль, приуроченное к годовщине войны Судного дня, приведет к массированному военному возмездию со стороны Тель-Авива, предположили эксперты агентства Bloomberg.

По их мнению, эскалация конфликта также повлечет за собой широкие последствия за пределами Ближнего Востока, так как произошла в «чувствительный» для израильской дипломатии момент слабости.

Аналитики пояснили, что Израиль в настоящее время ведет переговоры с Саудовской Аравией и США на тему трехсторонней сделки. В ее рамках Вашингтон предлагает Эр-Рияду гарантии безопасности в обмен на нормализацию саудо-израильских отношений.

Кроме того, Тель-Авив ведет переговоры с Турцией и рядом других стран во вопросам экспортных поставок газа в Европу.