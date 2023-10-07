В Израиль проникли свыше 200 боевиков ХАМАС

Большое количество боевиков палестинского движения ХАМАС проникло в субботу, 7 октября, в приграничные районы Израиля в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом пишет Haaretz со ссылкой на пресс-службу полиции.

В пресс-службе пояснили, что «от 200 до 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль, причем десятки все еще скрываются на израильской территории».

Напомним, что 7 октября бойцы движения ХАМАС с суши, моря и по воздуху (на парапланах) проникли на территорию Израиля. Атаке предшествовал мощный ракетный обстрел.

В первые часы после вторжения боевики захватили ряд приграничных населенных пунктов, военную базу с бронетехникой, большое количество пленных.

Часть из них покинула территорию Израиля на трофейной технике, часть предположительно осталась.