В Николаевской области прозвучал второй взрыв

В Николаевской области прозвучал второй за день взрыв. Об этом в своем Виталий Ким .

Ким уточнил, что взрыв произошел не в самом городе Николаев. При этом, по его словам, случилось именно два взрыва и причем в одном и том же месте. По Украины, в Николаевской области в течение получаса работали сигналы воздушной тревоги.