В Николаевской области прозвучал второй взрыв

В Николаевской области прозвучал взрыв
В Николаевской области прозвучал второй за день взрыв. Об этом в своем Виталий Ким.
Ким уточнил, что взрыв произошел не в самом городе Николаев. При этом, по его словам, случилось именно два взрыва и причем в одном и том же месте. По Украины, в Николаевской области в течение получаса работали сигналы воздушной тревоги.
Ранее днем взрыв прозвучал в городе Николаев. Мэр города Александр Сенкевич в Telegram обратился к местным жителям и призвал ничего не снимать.
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