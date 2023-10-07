Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Японией

Украина начала первый раунд двусторонних переговоров о гарантиях безопасности с Японией в рамках декларации, принятой ранее в 2023 году лидерами G7. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента Владимира Зеленского.

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"По поручению президента Украины и руководителя офиса президента Украины сегодня начат первый раунд переговоров с Японией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины. Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква. В нее вошли также заместитель руководителя офиса Роман Машовец, заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, советник руководителя офиса президента Александр Бевз", - говорится в сообщении на официальном сайте украинского лидера.

9 сентября Зеленский объявил, что договорился с главой японского МИД Ёсимасой Хаяси, посетившим Украину, начать работу над двусторонним документом о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Украина уже начала переговоры по заключению аналогичных соглашений с Великобританией, Канадой и США.