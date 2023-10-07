В НАТО осудили атаки движения ХАМАС на Израиль

Североатлантический альянс решительно осуждает атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, заявил официальный представитель НАТО Дилан Уайт. Об этом пишет ТАСС.

«Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАС на партнера НАТО - Израиль», — отметил Уайт.

Напомним, что в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС провели масштабный ракетный удар по территории Израиля. Им удалось «перегрузить» систему ПВО «Железный купол».

После ракетного удара бойцы движения на парапланах, грузовиках и пикапах проникли в ряд населенных пунктов, захватили военную базу, на которой находилась бронетехника, в том числе, тяжелый танк «Меркава-4».

На фоне этого власти Израиля объявили, что жестко ответят на действия боевиков.