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Эрдоган высказался о войне Израиля и Палестины

Власти Турции призвали Израиль и Палестину к сдержанности на фоне начавшейся эскалации конфликта. С таким заявлением выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает NTV.

Эрдоган высказался о войне Израиля и Палестины
© globallookpress.com

«Призываю все стороны конфликта воздержаться от импульсивных шагов, которые приведут к обострению ситуации», - заявил Эрдоган.

В субботу турецкий лидер выступил на конгрессе правящей Партии справедливости и развития.

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Сейчас ХАМАС контролирует 7 израильских общин вблизи сектора Газа, появились видео о нахождении подразделений боевого крыла организации в городе Ашкелон. Число погибших после ракетных ударов по Израилю возросло до 20.

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