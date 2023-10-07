Эрдоган высказался о войне Израиля и Палестины
Власти Турции призвали Израиль и Палестину к сдержанности на фоне начавшейся эскалации конфликта. С таким заявлением выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает NTV.
«Призываю все стороны конфликта воздержаться от импульсивных шагов, которые приведут к обострению ситуации», - заявил Эрдоган.
В субботу турецкий лидер выступил на конгрессе правящей Партии справедливости и развития.
Сейчас ХАМАС контролирует 7 израильских общин вблизи сектора Газа, появились видео о нахождении подразделений боевого крыла организации в городе Ашкелон. Число погибших после ракетных ударов по Израилю возросло до 20.
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