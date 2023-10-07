Эрдоган высказался о войне Израиля и Палестины

Власти Турции призвали Израиль и Палестину к сдержанности на фоне начавшейся эскалации конфликта. С таким заявлением выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает NTV.

«Призываю все стороны конфликта воздержаться от импульсивных шагов, которые приведут к обострению ситуации», - заявил Эрдоган.

В субботу турецкий лидер выступил на конгрессе правящей Партии справедливости и развития.