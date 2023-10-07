The Guardian: Байден должен прекратить поощрять захват Крыма Украиной

Президент США Джо Байден не должен поддерживать притязания Киева на Крым. Об этом написал обозреватель британской газеты Guardian Стивен Вертхайм. Он отметил, что для Штатов главное сохранить суверенитет Украины, так как это позволит удерживать войска РФ подальше от территории НАТО.

«В то же время Байден должен отметить, что ни одна из этих целей не требует от США поддержки украинской попытки занять Крым <…> Возвращение Крыма — маловероятная перспектива», — говорится в материале.

Автор статьи отметил, что сохранение суверенитета Украины важно для США, так как помогает удерживать войска РФ «подальше от территории НАТО».

По мнению Вертхайма, американская поддержка находится под вопросом. Отсутствие результатов у Украины в контрнаступлении портит ей еще больше положение. По словам автора, подход США, где они отправляют вооружение ВСУ «столько, сколько потребуется», уже неактуален. Вашингтон больше не будет вестись на манипуляции Киева в его территориальных претензиях.