Politico: Словакия решила прекратить оказывать военную помощь Украине
В Словакии решили прекратить оказывать военную помощь Украине. Такое решение приняло временное правительство республики. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя кабмина.
— Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину, — говорится в сообщении.
Такое решение приняли на фоне переговоров о формировании коалиции между партиями, которые выступают против поддержки Киева, передает издание.
1 октября партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо победила на парламентских выборах. Партия Smer набрала 22,94 процента. Напомним, что Роберт Фицо выступает против военных поставок Украине и ее присоединения к НАТО.
Ппрезидент Словакии Зузана Чапутова приняла решение прекратить поддержку Украины до созыва парламента.
Ошибки киевского режима привели к потере двух западных союзников Украины — Польши и Словакии. Об этом заявил обозреватель Atlantic Петр Косицкий.
Обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер написал, что жители Словакии возмущены действиями местных властей, которые оказывают помощь украинским беженцам, а не своим гражданам.