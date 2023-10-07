В Словакии решили прекратить оказывать военную помощь Украине. Такое решение приняло временное правительство республики. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя кабмина.

— Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину, — говорится в сообщении.

Такое решение приняли на фоне переговоров о формировании коалиции между партиями, которые выступают против поддержки Киева, передает издание.

1 октября партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо победила на парламентских выборах. Партия Smer набрала 22,94 процента. Напомним, что Роберт Фицо выступает против военных поставок Украине и ее присоединения к НАТО.

Ппрезидент Словакии Зузана Чапутова приняла решение прекратить поддержку Украины до созыва парламента.

Ошибки киевского режима привели к потере двух западных союзников Украины — Польши и Словакии. Об этом заявил обозреватель Atlantic Петр Косицкий.