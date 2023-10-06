Лукашенко оценил действия Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «ведет себя абсолютно правильно», требуя от Запада помощи. Видео с его словами публикует близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

«Вот и мы, и россияне, журналисты, все время говорим о том, "вот, попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно, непорядочно Зеленский и так далее". Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно», — сказал он.

Лукашенко объяснил, что Украина до начала специальной военной операции создавала в районе Донбасса эшелонированную оборону, готовясь к активным оборонным действиям. По его словам, Вашингтон в ходе переговоров пообещал украинскому президенту сделать и мобилизовать все для поддержки Зеленского. Лидер республики подчеркнул, что США заверили Киев в поставках вооружения и финансировании. Так, американская сторона распределила роли, добавил Лукашенко.

Он уточнил, что Зеленский согласился на условия США и «воюет до последнего украинца». При этом Запад выполняет обещанное невовремя, передает «старье» или не дают то, что гарантировали, обратил внимание глава Белоруссии. Политик заявил, что США и Европа не выполняют договоренности, данные президенту Украины, поэтому Зеленский едет и требует от коллективного Запада. По мнению Лукашенко, украинский лидер поступает правильно, так как была договоренность.