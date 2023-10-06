Госдеп США объявил двух дипломатов из России персонами нон грата

Госдепартамент Соединенных Штатов объявил персонами нон грата двух российских дипломатов, сообщает в Telegram Русская служба BBC со ссылкой на источник в американском внешнеполитическом ведомстве. Таким образом Вашингтон ответил на решение Москвы выслать из России первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна. Фамилии российских дипломатов, которых объявили персонами нон грата в Вашингтоне, не раскрываются.

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Представитель Госдепа в беседе с BBC заявил, что американских дипломатов «надуманно» выслали из Москвы, в связи с чем Вашингтон решил прибегнуть к ответным мерам. МИД России эту информацию пока не комментировал.