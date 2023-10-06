Лукашенко: Киев готовит второй этап контрнаступления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый этап контрнаступления ВСУ провалился, но Киев готовит ещё одну волну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.
Такое заявление белорусский президент сделал во время визита в Брестскую область.
«Движение есть туда-сюда, за высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, к вечеру их россияне выбивают. Поэтому очень сложно этот "контрнаступ" осуществлялся. Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили четыре-восемь недель», — заявил он.
При этом Лукашенко также считает, что руководство США может лишить Украину военной поддержки из-за слишком медленного темпа контрнаступления.
«Содержание этого сигнала заключается в том, что "ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте. Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев», — считает он.
По мнению Лукашенко, Вашингтон торопит контрнаступление Украины, потому что «нужна какая-то победа». «Надо американцам что-то положить на стол, чтобы выиграть. Поэтому торопят, ищут новые варианты, вплоть до прекращения поддержки Владимира Зеленского», — подытожил он.
Ранее Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине.