Лукашенко: Киев готовит второй этап контрнаступления

«Движение есть туда-сюда, за высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, к вечеру их россияне выбивают. Поэтому очень сложно этот "контрнаступ" осуществлялся. Первый этап провалился, сейчас они готовят второй этап, обозначили четыре-восемь недель», — заявил он.