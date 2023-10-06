Назначена дата слушаний по иску Армении против Азербайджана
Международный суд ООН в Гааге назначил слушания по иску Армении против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе на 12 октября. Об этом со ссылкой на заявление суда пишет РИА Новости.
«Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по делу о применении международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана) 12 октября 2023 года во Дворце мира в Гааге», - пояснили в пресс-службе суда.
28 сентября Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в связи с предполагаемым нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Ереван попросил суд наложить на Баку ряд ограничений. В частности, обязать Азербайджан «воздержаться от принятия любых мер, которые могут привести к вытеснению этнических армян из Нагорного Карабаха», и обеспечить беспрепятственный доступ ООН и ее специализированным учреждениям в регион.
Также Армения потребовала от Баку воздержаться от принятия карательных мер против нынешних или бывших политиков или военнослужащих Нагорного Карабаха.
19 сентября Азербайджан объявил о начале в Нагорном Карабахе «антитеррористической операции», которую в Армении назвали военной агрессией и попыткой «этнической чистки». Уже 20 сентября стороны заявили о прекращении боевых действий.
Позднее администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева заявила о планах по реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха. А Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о задержании бывших руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, а также бывшего спикера парламента НКР Давида Ишханяна.