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Spiegel: Мишель и фон дер Ляйен заочно поссорились из-за обещаний Украине

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Еврокомиссия (ЕК) «пренебрежительно отреагировала» на заявления главы Евросовета Шарля Мишеля в недавнем интервью, сообщает Spiegel. Мишель обвинил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен в превышении ее внешнеполитических полномочий, а пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста отвергла эти обвинения, заявив, что слова Мишеля «отчасти неточны».

В качестве примера превышения полномочий фон дер Ляйен Мишель привел миграционное соглашение с Тунисом в обход Евросовета, но в ЕК заявили, что Мишель был хорошо осведомлен о процессе. В ведомстве фон дер Ляйен «с удивлением встретили» и другие заявления Мишеля, в том числе описание его собственной роли в борьбе с пандемией и быстрым введением санкций против России. В ЕК заявили, что лично Мишель ни в чем не участвовал, отмечает Spiegel. Кроме того, в комиссии считают, что именно он превышает свои полномочия, предлагая Украине перспективу присоединения к 2030 году - что вообще не предусмотрено правилами. По версии Spiegel, между Мишелем и фон дер Ляйен разгорелась борьба за власть.

«Путин разрушил планы США по окружению России»

В последнее время во всех западных политических кругах, особенно в США, звучат заявления, что украинский кризис необходимо закончить. Хотя в Вашингтоне и не получили всего, чего хотели, некоторых целей американцы достигли, пишет обозреватель Sabah Берджан Тутар.

Намерением Вашингтона, «архитектора украинского кризиса», было продолжить расширение НАТО и подорвать экономические и стратегические отношения, развиваемые ЕС (особенно Германией и Францией) с Россией и Китаем. Это действительно произошло. Однако экономическое эмбарго, установленное против России, стало разочарованием для США. Американцы не смогли найти большой поддержки за пределами Европы и им не удалось «окружить Россию», подчеркивает Тутар. Россия достигла большинства своих целей. Москве не удалось сдержать расширение НАТО, но она сорвала попытку США поставить под угрозу выживание России через украинский кризис. Присоединение к России богатых ресурсами Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья в дополнение к Крыму «разрушило стратегию США».

Швейцария заплатит украинским беженцам тысячи евро за выезд

Власти Швейцарии разработали предварительную стратегию, призванную помочь украинским беженцам в возвращении домой, сообщает Swissinfo со ссылкой на Государственный секретариат по миграции (SEM). Стратегия предполагает, что беженцы начнут возвращаться на Украину в 2024-2025 годах. В SEM считают, что в этот период возможность отправиться домой появится у примерно 70 тысяч украинцев, и 80 процентов из них действительно это сделают.

20 процентов или около 14 тысяч украинских беженцев захотят остаться в Швейцарии, отмечает SEM. В секретариате отметили, что после пяти лет непрерывного пребывания беженцы смогут получить пятилетний вид на жительство в стране, поэтому «необходимо сделать все возможное для поощрения добровольного выезда». Один из вариантов поощрения - выплаты, призванные помочь украинцам с отъездом. Предлагаемые суммы варьируются от тысячи до четырех тысяч швейцарских франков (от 109 тысяч до 436 тысяч рублей по курсу октября 2023 года).

«Польша сделала Германию козлом отпущения»

В середине октября в Польше состоятся выборы, на которых правящая партия будет противостоять экс-премьеру страны, бывшему главе Евросовета и проевпропейскому политику Дональду Туску. Как пишет Financial Times, чтобы подорвать репутацию Туска политические силы Ярослава Качиньского пытаются выставить его приспешником Германии и России, которого не волнуют интересы поляков.

Правительственный канал Telewizja Polska постоянно показывает старые кадры, на которых Туск говорит по-немецки или общается с немецкими политиками. Также Туска обвиняют в том, что на посту главы Евросовета он не помешал Германии усилить энергетические связи с Россией. Польские политологи отмечают, что в правящей партии «Право и справедливость» пользуются ощущением несправедливости, оставшимся в сознании поляков со времен Второй мировой войны.

Мировым ценам на нефть предсказали скачок выше ста долларов

Китайский экономический портал Paper.ce.cn спрогнозировал рост цен на нефть выше ста долларов за баррель. По прогнозам ОПЕК, мировой спрос на нефть в 2023 году увеличится до 2,44 миллиона баррелей в день, а в 2024-м станет еще больше и достигнет 2,45 миллиона баррелей. Однако поставки нефти странами ОПЕК в следующем году могут снизиться до 1,38 миллиона баррелей в день.