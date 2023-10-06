В Христианско-демократического союзе (ХДС) раскритиковали решение канцлера Германии Олафа Шольца отказаться от поставок вооруженным силам Украины крылатых ракет большой дальности Taurus.

Так, эксперт по внешней политике ХДС Норберт Реттген считает это решение «фундаментальной потерей доверия» для всей правящей коалиции. Политик считает, что ответственность за отказ поставлять Украине ракет лежит не только на Шольце, но и на остальных министрах действующего правительства Германии, пишет Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

Реттген заявил, что министры иностранных дел Анналена Бербок, экономики Роберт Хабек, финансов Кристиан Линднер и обороны Борис Писториус действуют «против своих личных убеждений», нанося «серьезный ущерб» себе, «европейскому авторитету» и демократии страны.

Эксперт по внешней политике ХДС полагает, что отказ Шольца передать Taurus украинцам «способствует затягиванию» конфликта. В политике нынешнего канцлера Германии Реттген увидел «серьезные моральные и политические недостатки».

Еще один депутат Бундестага от ХДС, полковник Бундесвера в отставке Родерих Кизеветтер заявил, что Британия и Франция уже поставляют Украине аналогичные ракеты большой дальности. Германия, отказываясь от поставок Taurus в ВСУ, «теряет доверие» в Европе и США, а также «раздражает партнеров», которые уже осуществляют поставки аналогичных вооружений.

Кизеветтер считает, что поставки ракет якобы помогли бы Украине захватить Крым и «оказаться в более выигрышной позиции».

В поддержку передачи Киеву ракет выступил и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. Он считает, что этот тип вооружений можно было бы использовать для атак на Крым и Крымский мост, что стало бы «важным» для Украины с военной точки зрения. Кроме того, он назвал подобные нападения «законными».

Напомним, президент Владимир Путин ранее заявлял, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок и является исключительно гражданским объектом.