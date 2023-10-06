Назван лауреат Нобелевской премии мира

Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира в 2023 году иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2023 года Наргиз Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех», - отмечается в заявлении комитета.

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В 2023 году размер премии составляет 11 млн шведских крон (немногим меньше $1 млн), отмечает «Интерфакс».

Известная иранская правозащитница Наргиз Мохаммади выступала против смертной казни в стране, а также выполняла функции заместителя председателя Центра по защите прав человека в Иране. Сейчас деятельность организации запрещена.

Нобелевский комитет

Мохаммади несколько раз отбывала тюремное наказание. Впервые она была арестована в 1998 году за критику иранского правительства и провела год в тюрьме. В июле 2011 года Мохаммади снова подверглась судебному преследованию. Она была приговорена к 11 годам тюрьмы, однако отпущена после призывов к ее освобождению от международного сообщества. Правозащитная организация Amnesty International объявила ее узницей совести. В 2016 году активистка снова оказалась в тюрьме.

8 октября 2020 года Мохаммади была отпущена на свободу. Независимые эксперты ООН приветствовали это решение властей Ирана и назвали его «шагом в правильном направлении». Ее освобождение стало возможным после того, как суд применил один из новых законов, позволивших сократить срок пребывания активистки в тюрьме.

В 2021 году правозащитница стала фигурантом нового дела. В конце 2021 года она снова оказалась в заключении и сейчас содержится в Тегеране в тюрьме Эвин.