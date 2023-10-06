СМИ: оппозиционного японского депутата исключат из партии из-за поездки в Россию

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Дисциплинарная комиссия японской оппозиционной партии "Общество обновления Японии" приняла решение исключить из нее депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, который в начале октября в нарушение установленного порядка посетил Россию без разрешения. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Sankei.

Ожидается, что решение об исключении Судзуки из партии будет окончательно утверждено 10 октября.

По информации газеты, в партии "Общество обновления Японии" также сочли проблемными высказывания Судзуки, который заявлял о своей вере в предстоящую победу России в конфликте вокруг Украины.

В своем блоге он заявил о важности диалога с Москвой в нынешней ситуации. В ходе встреч в России депутат выражал сожаление в связи с разрушением позитивных результатов, достигнутых в двусторонних отношениях в прежние годы. Он также пояснил, что не представляет в ходе поездки в Россию ни правительство Японии, ни свою партию. По словам Судзуки, он посетил РФ в качестве индивидуального депутата во время перерыва между сессиями парламента.